Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 12.30'da başladı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, vatandaşlardan et fiyatlarıyla ilgili spekülatörlere fırsat vermemelerini isteyerek, ''Büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında." dedi
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile tahminlerin üzerinde büyüdü
PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları bugün itibarıyla başladı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Bursa kent surlarının en önemli kapılarından olan Zindan Kapı'nın, Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen restorasyonunda sona yaklaşıldı
Aktopraklık Höyüğü'nde bulunan ve çakmaktaşının yontulmasıyla elde edilmiş sivri uçlu taşın, 7 bin 500 yıl öncesinde matkap olarak adlandırılabilecek bir alete takılarak kullanıldığı düşünülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrım gözetmeksizin muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle Türk Kızılayı kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı ziyadesiyle hak etmiş bir kuruluştur" dedi
Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu
PKK üyelerince gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 altı asker yaralandı
Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 3'ü ağır 32 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti