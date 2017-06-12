Güncelleme: 13:10, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu toplandı





Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 12.30'da başladı

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