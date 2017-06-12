Güncelleme: 18:10, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi





Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı 5,5 saat sürdü.

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