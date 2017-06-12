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14:52, 12 Haziran 2017 Pazartesi

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Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı
Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı

Kosova'da dün yapılan seçimler sonrasında Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçimlerin tamamlanması ardından yaptığı açıklamada, KDTP’nin bu seçimlerden başarılı şekilde çıkarak, belirlenen hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Time Balkan Haber sitesinde yer alan habere göre Yağcılar imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi; “Dün akşam itibariyle 2017 Kosova Meclis Seçimleri tamamlanmıştır. Seçimlerin huzurlu ve sorunsuz geçmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade eder, tüm seçmenlere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kosova Demokratik Türk Partisi olarak bu seçimlerden başarılı çıkmış ve belirlediğimiz ana hedeflere ulaştığımızın memnuniyetini yaşadığımızı bildirmek isteriz. KDTP ve MSK verilerine göre partimiz iki milletvekili kazanmış ve diğer partiyi büyük farkla geride bırakmıştır. Prizren’de 4600 oyla 4.sırada olmak üzere 729 oyla Mamuşa’da 1. parti, devamında Gilan 552 , Priştine 464, Vuçitırın 332, Mitroviça 141, Yalova 82 ve diğer 200 oyla, yaklaşık toplam 7100 oyla Kosova genelinde 5. siyasi oluşum olarak seçimler tabelasında yer alıp, sırp olmayan topluluklar arasında kazanılan oylarla 1. parti olarak çıkmışızdır. Bu sonuçlara göre KDTP aynı inanç ve gururla Kosova Meclisi ve hükümetinde yer alacak, toplumumuzu temsil edecektir. İlk verilere göre milletvekili olarak Fikrim Damka ve Müferah Şinik seçildikleri gözükmektedir. Bu vesileyle tüm seçmenlerimiz, partililer, adaylar ve seçim komisyonu üyelerine teşekkür eder, resmi yayınlanacak sonuçların devletimize, toplumumuza ve partimize hayırlı olmasını diler, yeni seçilen milletvekilerini tebrik eder, saygılarımı sunarım.”



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