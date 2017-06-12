15:01, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Tokat'a mühimmat fabrikası kurulacak





TOMSAŞ, 100 milyon dolar yatırımla Tokat'ta mühimmat fabrikası kuracak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tokat'ın Turhal ilçesinde Tokat Mühimmat Sanayi AŞ (TOMSAŞ) tarafından mühimmat fabrikası kurulacak. Tesiste yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üretilecek. TOMSAŞ yetkileri, Şenyurt beldesi Asarcık mevkisinde, 361 dönümlük arazide, 100 milyon dolar maliyetle kurulması ve 2018 yılının başlarında üretime geçmesi planlanan fabrikanın arazisinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında açıklamada bulunan TOMSAŞ ortaklarından Reha Yanç kurulacak fabrikada yüksek teknoloji ürünü yerli mühimmat üreteceklerini ifade etti. Şirket yetkilisi Bora Kalaycıoğlu da "Yatırım maliyetimiz 100 milyon dolardan fazla olacak. Bunun peşine tabii Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları da gelecek. Yatırım gittikçe büyüyecek." dedi.

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