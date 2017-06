Tokat'a mühimmat fabrikası kurulacak

Bakan Çelik'ten vatandaşlara "et spekülatörleri' uyarısı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, vatandaşlardan et fiyatlarıyla ilgili spekülatörlere fırsat vermemelerini isteyerek, ''Büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında." dedi