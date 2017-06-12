Güncelleme: 03:24, 13 Haziran 2017 Salı

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 900'ü aştı



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Yemen'deki kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 923'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 923'e çıktığını bildirdi. DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 22 vilayetten 20'sinde yayılan salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 923'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca ülkede 124 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği aktarıldı. Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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