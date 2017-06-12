Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 900'ü aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 923'e çıktığını bildirdi.
DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 22 vilayetten 20'sinde yayılan salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 923'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca ülkede 124 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği aktarıldı.
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Yemen'deki kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 923'e yükseldi
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