15:08, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Metrobüs kazasında ağır yaralanan şoförden acı haber





İstanbul Söğütlüçeşme'de dün 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da Kadıköy Söğütlüçeşme durağında dün iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan şoför Ali Gözderesi (56), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Çarpışmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkışan ve ağır yaralı olarak itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak çevredeki bir hastanede tedavi altına alınan Gözderesi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözderesi'nin cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



İETT bünyesinde 20 yıldır şoför olarak görev yaptığı belirtilen Ali Gözderesi'nin cenazesinin, yarın memleketi Nevşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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