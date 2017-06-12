15:31, 12 Haziran 2017 Pazartesi

İzmir'de büyük deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen ve Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Balıkesir, Bandırma ve İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,3 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesi olduğu bildirildi.

ARTÇI DEPREM...

Ege'de saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel "Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim. Çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı" dedi.