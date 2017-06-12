Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.
Toplantıda söz alan milletvekillerinin soru, görüş ve eleştirilerine cevap veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni üniversiteler kurulması konusunda birçok ilden taleplerin geldiğini aktararak, "Bütün talepler bir ortaya çıksın, YÖK'ün de görüşünü alalım, ülkemizin de ihtiyaçları ne ise o doğrultuda bir üniversite kuralım." diye konuştu.
Her üniversitenin bir diğerinin benzeri olmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bazı özel, vakıf üniversitelerinin öğrenci dahi bulamadıklarına dikkati çekti.
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.
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