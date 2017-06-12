Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova'nın batısındaki İpek şehrinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İpek Kitap Fuarı açıldı.
Kosova Kültür ve Gençlik Bakanlığı, İpek Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor.
İpek Belediye Meclisi Başkanı İslam Husaj, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İpek şehrinin en önemli etkinliklerinden biri olan kitap fuarını gelecekte de sürdürmek istediklerini söyledi.
Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker de her geçen yıl etkisini artıran bu etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilen kitapları fuar kapsamında okuyucularla buluşturacaklarını belirtti.
Ülker, İpek Kitap Fuarı'nın kapsamının genişletilmesi konusunda bu yıl olduğu gibi, gelecek yıllarda da iş birliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Fuarın açılışında, yerel şairler tarafından Arnavutça ve Türkçe şiirler okundu.
Kitap fuarı, 16 Haziran'a kadar açık kalacak.
16 Haziran'a kadar sürecek fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor
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