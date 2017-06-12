Katar'dan Gazze'de evlerin onarılmasına mali destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, komitenin finanse ettiği "Onurlu konut" isimli proje kapsamında ilk grup için ödemelerin yapıldığı belirtildi.
Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın iş birliğiyle seçilen toplam 127 aileyi kapsayan projenin ilk listesinde 28 ailenin yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir evin onarımı için ortalama 8 bin dolar ayrılacağı, söz konusu proje kapsamındaki evlerin onarımının yaklaşık maliyetinin bir milyon dolar olacağı kaydedildi.
Açıklamada, projeden faydalanan ailelerin evlerini kendileri onaracağı aktarıldı.
Katar, Gazze'de İsrail'in son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.
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Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.
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