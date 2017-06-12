Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:07, 12 Haziran 2017 Pazartesi
Ortadoğu
16:27, 12 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Katar'dan Gazze'de evlerin onarılmasına mali destek
Katar'dan Gazze'de evlerin onarılmasına mali destek

Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, komitenin finanse ettiği "Onurlu konut" isimli proje kapsamında ilk grup için ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın iş birliğiyle seçilen toplam 127 aileyi kapsayan projenin ilk listesinde 28 ailenin yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir evin onarımı için ortalama 8 bin dolar ayrılacağı, söz konusu proje kapsamındaki evlerin onarımının yaklaşık maliyetinin bir milyon dolar olacağı kaydedildi.

Açıklamada, projeden faydalanan ailelerin evlerini kendileri onaracağı aktarıldı.

Katar, Gazze'de İsrail'in son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

 



İlgili Konular katar krizi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı
Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı

Katar bazı ülkelerin kendisine uyguladığı havayolları ambargosu ile ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 'Uygulamanın hukuksuz olduğunu ilan etmesi' çağrısı yaptı
Merkel Afrika'ya açılıyor
Merkel Afrika'ya açılıyor

Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde Mısır ve Gine Cumhurbaşkanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle görüşecek
Vietnam ve Küba'dan ikili ilişkileri güçlendirme kararı
Vietnam ve Küba'dan ikili ilişkileri güçlendirme kararı

Vietnam ve Küba, ikili ilişkilerin artırılması konusunda anlaşma sağladı.
Katar'dan Gazze'de evlerin onarılmasına mali destek
Katar'dan Gazze'de evlerin onarılmasına mali destek

Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.
Kosova'da quot 4 İpek Kitap Fuarı quot açıldı
Kosova'da "4. İpek Kitap Fuarı" açıldı

16 Haziran'a kadar sürecek fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor
Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı
Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı

Kosova'da dün yapılan seçimler sonrasında Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı

Almanya, temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'nin güvenliği için Schengen uygulamasını askıya aldı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı

Afganistan Başsavcılığı, yaklaşık iki hafta önce Kabil'de düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Kabil Emniyet Müdürünü ve Garnizon Komutanını açığa aldı
Rus muhalif lider gözaltına alındı
Rus muhalif lider gözaltına alındı

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, Moskova'da gözaltına alındı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı

Myanmar'da, geçen hafta çarşamba günü 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken denize düşen askeri nakliye uçağının yolcularından 76'sının cesedine ulaşıldı
Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor
Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor

Suriye'de rejimin hava saldırılarını büyük ölçüde durdurduğu Humus ilinin rejim kuşatmasındaki kısmı, açlıkla mücadele etmeye devam ediyor
Çavuşoğlu Körfez ülkelerinin diplomatları ile görüştü
Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve BAE'nin Ankara büyükelçileri ile Bahreyn'in maslahatgüzarını birlikte kabul etti
Porto Rikolular ABD'nin 51 eyaleti olmayı seçti
Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmayı seçti

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da düzenlenen referandumla Porto Rikolular ABD'nin 51. eyaleti olmak istedi. Sandığa giden seçmenlerin yüzde 97'si eyalet olmayı destekledi
Myanmar'da tutuklu çocuklardan biri hayatını kaybetti
Myanmar'da tutuklu çocuklardan biri hayatını kaybetti

Myanmar,hapishanelerinden birinde Rohingyalı bir çocuğun hayatını kaybettiğini ilan etti
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emirleri Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.
Türk firmalar Özbekistan'a geri dönüyor
Türk firmalar Özbekistan'a geri dönüyor

Kerimov döneminde kovulan Türk iş adamları Özbekistan’a geri dönüyor

Haberler

Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı
Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı

Katar, ABD'li İslamofobik avukatla denetimde anlaştı
Katar ABD'li İslamofobik avukatla denetimde anlaştı

Arap Birliği'nden 'Katar krizi' yalanlaması
Arap Birliği'nden 'Katar krizi' yalanlaması

Katar'dan Arap ülkelerinin talimatına ilişkin açıklama
Katar'dan Arap ülkelerinin talimatına ilişkin açıklama

Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin kitaplarını toplatma kararı
Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin kitaplarını toplatma kararı

Körfez'deki krizde İsrail faktörü | ANALİZ
Körfez'deki krizde İsrail faktörü ANALİZ

Alman Bakan Gabriel: Katar krizi savaşa dönüşebilir
Alman Bakan Gabriel Katar krizi savaşa dönüşebilir

Mali'den Katar ve Arap ülkelerine diyalog çağrısı
Mali'den Katar ve Arap ülkelerine diyalog çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 