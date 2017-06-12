Vietnam ve Küba'dan ikili ilişkileri güçlendirme kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ve Kübalı mevkidaşı Esteban Lazo Hernandez, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen toplantıda, iki ülkenin yasama organları arasındaki bağları geliştirme kararı aldı.
Thi Kim Ngan ve Hernandez'in, mevcut iş birliği belgelerinin gözden geçirilmesine ve güncellenmesine devam edilmesi ve ikili ilişkilerin yasal çerçevesini tamamlamak amacıyla daha fazla anlaşma imzalanması konusunda mutabakata vardığı belirtildi.
İki yönlü ticareti ilerletme yönündeki kararlılıklarını dile getiren Meclis Başkanları, özellikle tarım, tüketim malları üretimi, ilaçların araştırılması ve üretilmesi, sağlık hizmetleri, turizm ve enerji alanlarında iş birliği programlarının ve projelerinin uygulanmasını destekleme ve teşvik etme kararı verdi.
Thi Kim Ngan, Vietnam parlamentosunun, parlamento diplomasisini teşvik etmeyi, diğer ülkelerin parlamentolarıyla ikili faaliyetlerini geliştirmeyi ve çok taraflı forumlarda, bölgesel ve uluslararası parlamentolar arası örgütlerde etkin rol almayı planladığını vurguladı.
Küba Meclis Başkanı Hernandez ise özellikle halk düzeyinde yasama faaliyetleri de dahil olmak üzere Vietnam'ın 30 yıllık reform deneyiminden yararlanma ümidini dile getirdi.
İki ülkenin meclis başkanları, iş birliğini ve karşılıklı desteği, bölgedeki ve dünya genelindeki barış, istikrar ve gelişmeleri her ulusun faydasına olacak şekilde çok uluslu organizasyonlarda ve forumlarda özellikle de Birleşmiş Milletlerde (BM) artırma sözü verdi.
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