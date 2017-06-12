Merkel Afrika'ya açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Latin Amerika gezisini tamamlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde devlet adamlarını ağırlıyor.
Almanya Maliye ile Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Bakanlıklarının düzenlediği konferans bugün saat 15.00’te gerçekleşecek. Merkel, konferansı Afrika ülkeleri devlet başkanları ve G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile birlikte açacak.
Başbakan Merkel, başbakanlıkta önce Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi kabul edecek ardından Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle üçlü bir araya gelecek.
Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Mısır'ın darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Mısır’la ticari ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi. Zypries, “Mısır, Kuzey Afrika’da bizim en önemli ticaret partnerimiz” dedi ve 2016’da ticaret hacminin 5.5 milyar euro olduğuna işaret etti.
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Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde Mısır ve Gine Cumhurbaşkanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle görüşecek
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