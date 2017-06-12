16:51, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Ramazan geçişleri





Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 30 bin Suriyeli çıkış yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, Ramazan'ı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor. Sınır kapısında sığınmacıların Türkiye'den Suriye'ye geçişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor. Geçişlerin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 30 bin Suriyeli Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, aralarında çocukların da olduğu Suriyeliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla ülkelerine dönüyor. Çıkış ve girişlerin 23 Haziran'a kadar yapılacağı, 24-27 Haziran tarihlerinde giriş çıkış işlemleri yapılmayacağı ve 28 Haziran Çarşamba günü ise bu işlemlerin normal şekilde uygulanacağı belirtildi.

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