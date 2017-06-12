İran milis güçleri Suriye-Irak sınırında

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugaylarına bağlı milislerin Suriye-Irak sınırında DAEŞ'in boşalttığı bölgelere yerleştiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı TASNİM'in haberine göre, Fatımiyyun milis güçleri, ABD güçlerinin Suriye'deki hava bombardıman hattından geçerek Irak sınırına yerleşti.
Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna Bağlı Kudus Tugayları komutanı Kasım Süleymani'nin de Fatımiyyun milis güçleriyle bölgede bulunduğu belirtildi.
Süleymani'nin Afgan milis güçleriyle birlikte çekilen fotoğrafların paylaşıldığı haberde, Fatımiyyun tugayının, geçen ay başlayan operasyonun sonucunda evvelki gün bölgeye yerleştiği ifade edildi.
Haberde, ABD ve desteklediği gruplar ile Suriye Ordusu ve müttefikleri arasında, Suriye'nin güney sınırına kimin sahip olacağı konusunda ciddi çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
İran'a göç etmiş Afganlardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.
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