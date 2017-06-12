Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
Bakanlar Kurulunda ele alınan konulardan birinin tarımsal üretimde yeterlilikle ilgili olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in bu konuda bir sunum yaptığını aktardı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Gelir Vergisi Kanunu'ndaki yeni çalışmalar konusunda da kurul üyelerine sunum yaptığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Gelir Vergisi Kanunu'nu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nu birleştirir mahiyette yeni bir hazırlık içerisindeyiz. Bu tasarıda ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak, yatırımları artıracak, üretim ve istihdamı destekleyecek birtakım ilavelerde bulunuluyor. Mevcut, TBMM'de bulunan yasa tasarısına bazı ilavelerde bulunuluyor. Önümüzdeki günlerde bu konu geliştirilerek TBMM'ye gönderilecektir."
Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin "Geride kaldığımız günlerde yeniden bedelli askerlik tartışması baş gösterdi. Bu kez Sayın Cumhurbaşkanı'na atfedilen bazı açıklamalar da var. Böyle bir çalışma var mıdır? Bakanlar Kurulunda gündeme geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla belirleyebildiği alanlardan birisidir ve gerçekten çok iyi organize olan bir talep grubu var. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili açıklamayı Sayın Başbakanımız yapmıştı. Şu aşamada henüz Bakanlar Kuruluna gelmiş olan böyle bir teklif yoktur."
IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Kuzey Irak'ta yapılacak bir bağımsızlık referandumunun, zaten paramparça olmuş, siyasi sorunları içinden çıkılmaz hale gelmiş olan bölgede karışıklıkların daha fazla artmasına neden olmaktan, istikrarsızlığı artırmaktan başka bir sonuç sağlamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla Kuzey Irak'taki yöneticilerin bu konuyu bir kere daha gözden geçirmelerini, sadece Kuzey Irak için söylemiyorum, bölgedeki bütün siyasal aktörlerin de atacakları bütün adımlarda on düşünüp bir adım atmalarının daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum."
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