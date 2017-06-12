'Netanyahu ve Sisi gizlice görüştü'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, geçen yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile beraber İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog’un da Sisi ile Nisan 2016’da Kahire’de yapılan gizli görüşmede yer aldığı belirtildi.
Netanyahu ile müsteşarları, Siyonist Blok lideri Herzog ve özel güvenlik biriminden oluşan özel bir uçağın geceleyin İsrail’in orta bölgelerinden Kahire’ye uçtuğu belirtilen haberde, aynı ekibin gün doğumundan önce İsrail’e geri döndüğü ifade edildi.
Haberde, Sisi’nin yeni barış sürecini başlatmak için gerekli adımları atmaları yönünde Netanyahu ve beraberindeki ekibe baskı yaptığı vurgulanarak, Netanyahu ve hükümet ortaklarının barış konusunda siyasi kabiliyete sahip olmadığı anlaşıldığı için Herzog’un da bu görüşmeye katıldığının altı çizildi.
Siyonist Blok lideri Herzog’un daha önce Şubat 2016’da gizlice yapılan bir başka görüşmeye de katılmayı kabul ettiği belirtilen haberde, Herzog’un Netanyahu’nun “ciddiyetsiz” tutumlarından dolayı Siyonist Blok’un İsrail hükümetine katılma çabalarının başarısızlığa uğradığı yönündeki sözlerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, yine geçen yıl şubat ayında Ürdün'ün Akabe şehrinde eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
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