İzmir'deki depremden dolayı Yunanistan'da 10 kişi yaralandı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Yunanistan devlet televizyonu ERT, Midilli'deki Vrisa köyünde yaşayan 10 kişinin depremde yaralandığını duyurdu.
Depremden dolayı birçok evin ağır hasar aldığı köyde, bir kişinin enkaz altında mahsur kaldığı ifade edildi.
Adanın Plomari bölgesinde ise bazı metruk evlerin çöktüğü belirtildi.
Yunanistan Sivil Savunma yetkilileri, vatandaşlara hasar gören evlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Bu arada, Kamu Düzeni Bakan Vekili Nikos Toskas'ın incelemelerde bulunmak Midilli'ye hareket ettiği açıklandı. Ayrıca, kurtarma ekiplerinin de Atina'dan yola çıktığı bildirildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
Midilli'nin yanı sıra Sakız Adası'nda da büyük paniğe yol açan depremde birçok evin hasar aldığı, bölgede yıkılan duvarlar nedeniyle bazı sokaklara ulaşımda sorun yaşandığı açıklanmıştı.
Körfez'de Katar'a uygulanan diplomatik ablukanın ardından bölgede ve uluslararası arenada yoğun bir hafta yaşandı
Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek
Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden dolayı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog’un, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Nisan 2016’da Kahire’de gizli bir görüşmede yaptığını iddia etti
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugaylarına bağlı milislerin Suriye-Irak sınırında DAEŞ'in boşalttığı bölgelere yerleştiği bildirildi
Katar bazı ülkelerin kendisine uyguladığı havayolları ambargosu ile ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 'Uygulamanın hukuksuz olduğunu ilan etmesi' çağrısı yaptı
Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde Mısır ve Gine Cumhurbaşkanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle görüşecek
Vietnam ve Küba, ikili ilişkilerin artırılması konusunda anlaşma sağladı.
Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.
16 Haziran'a kadar sürecek fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor
Kosova'da dün yapılan seçimler sonrasında Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı
Almanya, temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'nin güvenliği için Schengen uygulamasını askıya aldı
Afganistan Başsavcılığı, yaklaşık iki hafta önce Kabil'de düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Kabil Emniyet Müdürünü ve Garnizon Komutanını açığa aldı
Myanmar'da, geçen hafta çarşamba günü 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken denize düşen askeri nakliye uçağının yolcularından 76'sının cesedine ulaşıldı
Suriye'de rejimin hava saldırılarını büyük ölçüde durdurduğu Humus ilinin rejim kuşatmasındaki kısmı, açlıkla mücadele etmeye devam ediyor