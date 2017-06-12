18:52, 12 Haziran 2017 Pazartesi

İzmir'deki depremden dolayı Yunanistan'da 10 kişi yaralandı





Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden dolayı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yunanistan devlet televizyonu ERT, Midilli'deki Vrisa köyünde yaşayan 10 kişinin depremde yaralandığını duyurdu. Depremden dolayı birçok evin ağır hasar aldığı köyde, bir kişinin enkaz altında mahsur kaldığı ifade edildi. Adanın Plomari bölgesinde ise bazı metruk evlerin çöktüğü belirtildi. Yunanistan Sivil Savunma yetkilileri, vatandaşlara hasar gören evlerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bu arada, Kamu Düzeni Bakan Vekili Nikos Toskas'ın incelemelerde bulunmak Midilli'ye hareket ettiği açıklandı. Ayrıca, kurtarma ekiplerinin de Atina'dan yola çıktığı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Midilli'nin yanı sıra Sakız Adası'nda da büyük paniğe yol açan depremde birçok evin hasar aldığı, bölgede yıkılan duvarlar nedeniyle bazı sokaklara ulaşımda sorun yaşandığı açıklanmıştı.

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