Mardin'de üç aracın karıştığı kazada anne ile oğlu öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 DS 229 plakalı beton mikseri ve 47 M 0076 plakalı yolcu minibüsü ile 06 DS 9401 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde çarpıştı.
Araçlarda yaralanan Şehmus Yılmaz, Betül Yılmaz, Burhan Şimdi, Süphan Çelik, Berfin Yılmaz, Fevziye Yılmaz, Filiz Yakak, Gülnaz Yakak, Gülistan Bözdemir, Rıdvan Aşar, Hüseyin Öter, Abdurrahim Oktan, Hıdır Meraler, Dilek Değer (30) ve oğlu Ömer Değer (3), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek Değer ile oğlu Ömer Değer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılan benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruşluk daha indirim yapıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 kişi aranıyor
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bedelli askerlik beklentilerine ilişkin, "Şu aşamada henüz Bakanlar Kuruluna gelmiş olan bir teklif yoktur" dedi
Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Siirt'te, patlayıcı yapımında kullanılmalarının önüne geçmek için tüketicinin bilgisini almadan tüp satanlara cezai işlem uygulanacak.
İstanbul'da toplu taşıma Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak.
İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Balıkesir, Bandırma ve İstanbul'da da şiddetli bir biçimde hissedildi
İstanbul Söğütlüçeşme'de dün 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti
TOMSAŞ, 100 milyon dolar yatırımla Tokat'ta mühimmat fabrikası kuracak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, vatandaşlardan et fiyatlarıyla ilgili spekülatörlere fırsat vermemelerini isteyerek, ''Büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında." dedi
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile tahminlerin üzerinde büyüdü
PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sürüyor