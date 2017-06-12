Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı bugün

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, ikili ilişkileri güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için bugün Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve AB yetkilileri, ilişkileri güçlendirmek ve iş birliği alanlarını artırmak için Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı yapacak.
AB Dış İlişkiler Servisi'nde (EEAS) düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil edecek. Heyette Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'da olacak. AB tarafından ise AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme ile AB Dış İlişkiler Servisi'nden temsilciler katılacak.
Siyasi direktörler düzeyinde yapılacak toplantıda dış politika, katılım müzakereleri süreci, enerji, güvenlik, düzensiz göç, radikalleşme, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ekonomi ve ulaştırma konuları ele alınacak.
Tarafların, gelecek 1 yılda hangi alanlarda ortak çalışma yapılacağına karar vermesi ve karşılıklı somut adımlar atması bekleniyor.
Siyasi diyalog toplantısının ardından Türkiye'den bakanlar ve AB Komisyonu üyeleri seviyesinde Brüksel'de görüşmeler yapılması öngörülüyor.
Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 18 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması başladı
PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla devam eden "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda görevlerinden daha önce ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için bugün Brüksel'de bir araya gelecek
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yılbaşından bu yana yaklaşık 6 ayda yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 837'si ölü, 62'si yaralı ve 82'si yakalama olmak üzere 981 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Komisyonu, Surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararı aldı
Cizre Kaymakamlığı, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında ilçenin tanıtımı için üstünde tarihi ve turistik mekanların fotoğrafının bulunduğu posta pullarını bastırdı
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK üyelerinin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü
Genelkurmay çatı davasında ifadesi alınan eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Kavun, darbe girişimi içinde olmadığını, eğer haberi olsaydı durduracağını savundu
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılan benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruşluk daha indirim yapıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 kişi aranıyor