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Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de
Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de

Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, ikili ilişkileri güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve AB yetkilileri, ilişkileri güçlendirmek ve iş birliği alanlarını artırmak için 13 Haziran'da Brüksel'de siyasi diyalog toplantısı yapacak.

AB Dış İlişkiler Servisi'nde (EEAS) düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil edecek. Heyette Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'da olacak. AB tarafından ise AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme ile AB Dış İlişkiler Servisi'nden temsilciler katılacak.

Siyasi direktörler düzeyinde yapılacak toplantıda dış politika, katılım müzakereleri süreci, enerji, güvenlik, düzensiz göç, radikalleşme, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ekonomi ve ulaştırma konuları ele alınacak.

Tarafların, gelecek 1 yılda hangi alanlarda ortak çalışma yapılacağına karar vermesi ve karşılıklı somut adımlar atması bekleniyor.

Siyasi diyalog toplantısının ardından Türkiye'den bakanlar ve AB Komisyonu üyeleri seviyesinde Brüksel'de görüşmeler yapılması öngörülüyor.



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