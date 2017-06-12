19:05, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Benzine iki günde ikinci indirim





10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılan benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruşluk daha indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,01 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,04 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresinde en son 10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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