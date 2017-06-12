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Benzine üç günde ikinci indirim
Benzine üç günde ikinci indirim

10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılan benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruşluk daha indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,01 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,04 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresinde en son 10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.



İlgili Konular benzin
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