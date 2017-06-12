19:33, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Niğde'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası



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Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı tutuklu yargılanan sanıklar Ömer. M, İsmail İ, İsmail Ç. ve Diler Ö. ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan Ömer M, İsmail İ. ve İsmail Ç'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak sanıkların tahliyesine hükmetti. Diğer sanık Diler Ö. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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