19:59, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Bulgaristan Başbakanı Borisov yarın Türkiye'ye geliyor





Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Borisov'un ziyareti Ankara ve İstanbul'u kapsayacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, dost ve müttefik Bulgaristan ile ikili ilişkilerin iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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