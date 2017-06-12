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Bulgaristan Başbakanı Borisov yarın Türkiye'ye geliyor
Bulgaristan Başbakanı Borisov yarın Türkiye'ye geliyor

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Borisov'un ziyareti Ankara ve İstanbul'u kapsayacak.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, dost ve müttefik Bulgaristan ile ikili ilişkilerin iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



İlgili Konular borisov Bulgaristan Türkiye
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