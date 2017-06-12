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Ortadoğu
20:07, 12 Haziran 2017 Pazartesi

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Esed rejiminin Türkmendağı'na sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin Türkmendağı'na sızma girişimi püskürtüldü

Suriye Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik sızma girişimi muhaliflerce geri püskürtüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed'e bağlı birlikler muhaliflerin kontrolündeki bazı birçok yol ile köyü havan ve füzelerle vurdu.

İsapınar, Karaman ve Sarraf köylerinin hedef alındığı saldırılar sonrası, rejim güçleri güneydeki Abu Ali Tepesi'nden kara harekatı başlattı.

Muhaliflerin karşılık vermesiyle bölgede bir süre şiddetli çatışma yaşanırken, rejim birliklerinin sızma girişimi muhaliflerce püskürtüldü.

Rejim tarafından ölü ve yaralıların olduğu belirtilen çatışmalar sonlanırken, rejim güçlerinin bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.



İlgili Konular esed Suriye
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