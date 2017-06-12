Esed rejiminin Türkmendağı'na sızma girişimi püskürtüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed'e bağlı birlikler muhaliflerin kontrolündeki bazı birçok yol ile köyü havan ve füzelerle vurdu.
İsapınar, Karaman ve Sarraf köylerinin hedef alındığı saldırılar sonrası, rejim güçleri güneydeki Abu Ali Tepesi'nden kara harekatı başlattı.
Muhaliflerin karşılık vermesiyle bölgede bir süre şiddetli çatışma yaşanırken, rejim birliklerinin sızma girişimi muhaliflerce püskürtüldü.
Rejim tarafından ölü ve yaralıların olduğu belirtilen çatışmalar sonlanırken, rejim güçlerinin bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesine yönelik ablukayı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi sebeplerden ötürü birçok ailenin bölündüğünü söyledi
Suriye Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik sızma girişimi muhaliflerce geri püskürtüldü
Körfez'de Katar'a uygulanan diplomatik ablukanın ardından bölgede ve uluslararası arenada yoğun bir hafta yaşandı
Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek
Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden dolayı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog’un, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Nisan 2016’da Kahire’de gizli bir görüşmede yaptığını iddia etti
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugaylarına bağlı milislerin Suriye-Irak sınırında DAEŞ'in boşalttığı bölgelere yerleştiği bildirildi
Katar bazı ülkelerin kendisine uyguladığı havayolları ambargosu ile ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 'Uygulamanın hukuksuz olduğunu ilan etmesi' çağrısı yaptı
Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde Mısır ve Gine Cumhurbaşkanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle görüşecek
Vietnam ve Küba, ikili ilişkilerin artırılması konusunda anlaşma sağladı.
Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.
16 Haziran'a kadar sürecek fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor
Kosova'da dün yapılan seçimler sonrasında Kosova Demokratik Türk Partisi seçimde iki milletvekili çıkardı
Almanya, temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'nin güvenliği için Schengen uygulamasını askıya aldı
Afganistan Başsavcılığı, yaklaşık iki hafta önce Kabil'de düzenlenen ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Kabil Emniyet Müdürünü ve Garnizon Komutanını açığa aldı