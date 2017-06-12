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21:23, 12 Haziran 2017 Pazartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 20:50, 12 Haziran 2017 Pazartesi

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Katar Dışişleri Bakanı: Ülkemize yönelik uygulanan abluka yasa dışıdır
Katar Dışişleri Bakanı: Ülkemize yönelik uygulanan abluka yasa dışıdır

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesine yönelik ablukayı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi sebeplerden ötürü birçok ailenin bölündüğünü söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın bulunduğu bölgedeki gerilim nedeniyle Johnson'ın bu hafta Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşeceği bildirildi.

Bu kapsamda Johnson'ın sabah saatlerinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, ikilinin görüşmesinin ardından Johnson'ın açıklamalarına yer verildi.

Katar ile yaşanan gerilim yüzünden bölgedeki mevkidaşlarıyla iletişimde olduğunu anlatan Johnson, "Gerilimin artık daha fazla tırmandırılmaması ve arabuluculuk çabalarına girişilmesi için tüm taraflara çağrıda bulundum. Bu bağlamda da Kuveyt Emiri'nin çalışmalarını takdir ediyorum." ifadelerini kulandı.

"Çözüm bulunması kapsamında Katar'a, komşularının endişelerini ciddiye alması çağrısında bulunuyorum." diyen İngiliz Bakan, terörle mücadelede Katar'ın İngiltere'nin ortaklarından biri olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak Katar, aşırılıkçı gruplara yönelik desteğini irdelemek ve bu gruplara fon sağlanmasıyla mücadeledeye yönelik atmış olduğu adımlar üzerinde bir an önce daha fazla çaba sarf etmelidir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in önemli bir ortağa karşı aldığı kuvvetli eylemlerden de endişe duyuyorum ve bu ülkeleri, Katar üzerindeki ablukayı hafifletmeye çağırıyorum. Bütün devletleri, durumu kızıştırmamak için acil adımlar atmaya ve arabuluculuk yoluyla hızlı bir çözüm bulmaya davet ediyorum."

AL SANİ'DEN ÇAĞRI

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Londra temasları kapsamında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesine yönelik ablukayı "yasa dışı" olarak nitelendiren Al Sani, uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi sebeplerden ötürü birçok ailenin bölündüğünü ve ablukanın "dev bir insani etkisi" olduğunu ifade etti.

İngiltere de dahil olmak üzere hiçbir ülkeden taraf tutmalarını istemediklerini dile getiren Al Sani, "Ancak bu hava ambargosunun uluslararası hukukta yasa dışı olduğunu tanımalarını istiyoruz. İngiltere, ABD ve diğer tüm ülkelerden, hava ambargosu ve ailelerin dağılması gibi yasa dışı önlemleri kınamalarını rica ediyoruz. Aileler ve çocuklar parçalanmaya başladı." şeklinde konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bölgedeki krize ilişkin bu hafta Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE dışişleri bakanları ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar'ı diplomatik ablukaya alarak, tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

PARİS

Daha sonra Paris'e geçen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Katar Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Al Sani, ülkesinin terörü desteklediği yolundaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Bazı Arap devletlerinin, ülkesine uyguladığı ablukanın nedenlerini anlamakta güçlük çektiklerini belirten Al Sani, "Bu abluka adaletsiz ve yasal değil." dedi.

Al Sani, ülkesinin, krizin giderilmesi için Kuveyt'in üstlendiği arabuluculuk girişimlerini desteklediğini kaydederek, "Biz uluslararası hukuk normları ve standartlarına uygun olarak her türlü diyaloğa girmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı, hiç kimsenin ülkesinin dış politikalarına dayatmada bulunamayacağını vurguladı.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dost ve müttefik ülkelere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Al Sani, krizin giderilmesi için Avrupa ülkelerinden arabuluculuk istemediklerini sözlerine ekledi.



İlgili Konular katar krizi Katar
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