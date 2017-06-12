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Rusya'da hükümet karşıtı gösterilerde 650 gözaltı | FOTO
Rusya'da hükümet karşıtı gösterilerde 650 gözaltı | FOTO

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın çağrısı üzerine birçok şehirde "yolsuzluk karşıtı" gösteri düzenlendi.

Navalnıy, Moskova'da düzenlenen protesto öncesinde evinin önünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Moskova'nın merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesine izin vermedi.

Polis, Tverskaya Caddesi'nde toplanan ve hükümet aleyhinde slogan atan protestoculara müdahale etti.

"GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI ÇOK DAHA FAZLA"

Rusya İçişleri Bakanlığına göre, Moskova'da 150, St. Petersburg'da ise 500 kişi gözaltına alındı, iki şehirde de yaklaşık 4'er bin kişi gösterilere katıldı.

Muhalif kaynaklar ise gözaltı ve katılımcı sayısının çok daha fazla olduğunu savundu.

Gösterilere katılanların çoğunun okul çağında ve 20'li yaşlarda gençler olması dikkati çekti.



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