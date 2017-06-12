Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbe daha

ABD Başkan Donald Trump'ın vize yasağı uygulamasına bir darbede de San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesinden geldi.
Alınan karara ilişkin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi." ifadesi yer aldı.
Mahkeme, Trump'ın vize yasağı uygulamasının "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkeleri hedef aldığına" dikkati çekerek, bu kararın Müslümanlara yönelik olduğunu kaydetti.
27 Ocak'taki ilk vize düzenlemesinin mahkemeden dönmesinin ardından 6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı ilgili kararı temyize götürmüş, ayrıca konuyu ABD Yüksek Mahkemesine de taşıyarak yasağın uygulanması talebinde bulunmuştu. Vize yasağı uygulamasıyla ilgili son kararın Yüksek Mahkeme tarafından kısa sürede alınması bekleniyor.
Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.
Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı
BM, tüm üye ülkelere, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele eden Yemen'e desteği artırma çağrısında bulundu
ABD'de 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump tarafından nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına getirilen vize yasağının uygulanmamasının devamına karar verdi
Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 650 kişi gözaltına alındı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesine yönelik ablukayı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, uçuş yasakları ve sınırların kapatılması gibi sebeplerden ötürü birçok ailenin bölündüğünü söyledi
Suriye Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik sızma girişimi muhaliflerce geri püskürtüldü
Körfez'de Katar'a uygulanan diplomatik ablukanın ardından bölgede ve uluslararası arenada yoğun bir hafta yaşandı
Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek
Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden dolayı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog’un, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Nisan 2016’da Kahire’de gizli bir görüşmede yaptığını iddia etti
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugaylarına bağlı milislerin Suriye-Irak sınırında DAEŞ'in boşalttığı bölgelere yerleştiği bildirildi
Katar bazı ülkelerin kendisine uyguladığı havayolları ambargosu ile ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 'Uygulamanın hukuksuz olduğunu ilan etmesi' çağrısı yaptı
Merkel, G-20 Afrika Ortaklığı konferansı çerçevesinde Mısır ve Gine Cumhurbaşkanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’yle görüşecek
Vietnam ve Küba, ikili ilişkilerin artırılması konusunda anlaşma sağladı.
Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelerin evlerinin onarımı için mali yardımda bulunduğu bildirildi.
16 Haziran'a kadar sürecek fuara Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'dan yayınevleri katılıyor