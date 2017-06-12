23:02, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü





Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak ordusuna teslim edilmek üzere mayıs ayında 94 pikap sipariş veren ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan demesi üzerine pikapların Afgan ordusunun renk ve armasına boyandığı ortaya çıktı. Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, konuyla ilgili, Irak'taki Afgan ordusu arması taşıyan pikap haberlerine açıklık getirdi. Stump, siparişteki yanlışlık sonucunda Irak yerine Afgan ordusu sembolleriyle boyanan pikapların o şekilde Irak'a gönderildiğini kabul ederek, "Teslimattan sonra Iraklılar pikapların renklerini ve üzerindeki armaları değiştirmediler." dedi. Irak ordusunun bir süre kullandığı Afgan ordusu armalı pikaplar şaşkınlığa neden olurken, Pentagon'un açıklaması konunun ABD ayağının netleşmesini sağladı. Irak tarafından henüz bir açıklama yapılmazken pikapların renklerinin iki hafta sonra değiştirildiği kaydedildi.

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