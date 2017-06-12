Diyarbakır Surları restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Komisyonu, tarihi Surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararını aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı" kapsamında oluşturulan Bilim Komisyonu, kentte yaptığı saha incelemesinin ardından İçkale Surları onaylı projelerine yönelik çalışmalara devam edilmesini kararlaştırdı.
Bilim Komisyonu gözetiminde restorasyon çalışmaları kaldığı yerden devam edecek ve bu sayede İçkale Surları'nın aslına uygun bir şekilde kültürel ve tarihi dokusunun korunması sağlanacak.
Diyarbakır Valiliği'nce, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında projesi çizilen 41 nolu (Yedikardeş burcu) ve 42 nolu (Nur burcu) burçların, komisyon kararınca projeye uygun olarak restorasyon çalışmalarına da başlanacak.
Ayrıca, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Dicle Vadisi'ne bakan 25 burç ve bu burçlar arasındaki sur duvarlarının projelerinin çizimi tamamlanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Komisyonu, Surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararı aldı
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