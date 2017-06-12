23:25, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Bingöl'deki terör operasyonunda 1 asker şehit





Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK üyelerinin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Hava destekli devam eden operasyonda, teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir piyade uzman çavuş şehit oldu.

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