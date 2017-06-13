Arap Birliği'nden Kuveyt Emiri'nin arabuluculuk çalışmalarına tam destek

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizin sona ermesi için yürüttüğü çalışmaya destek verdiğini belirtti.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu'l Gayt, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sabah el-Halid es-Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri'nin krizin çözümü için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ebu'l Gayt, Dışişleri Bakanı Sabah'a, "Kuveyt Emiri'nin yaptıkları sadece Körfez İşbirliği Konseyini değil tüm Arapları temsil etmektedir." diyerek, yürütülen çalışmalara destek olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Ebu'l Gayt, söz konusu çabanın meyvesini vereceği ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak bir zemin bulunacağından umutlu olduğunu dile getirdi.
Devletler arasında ülkelerin içişlerine müdahale etmeme, iyi komşuluk ilişkilerini koruma ve politik seçeneklere saygı duyma temelleri üzerinde barışçıl ilişkiler kurulması çağrısı yapan Ebu'l Gayt, terörle mücadele konusunda Arap Birliğinin kuruluş bildirisi ve birliğin zirvelerinde alınan kararlara bağlı kalınmasını istedi.
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu'l Gayt, "Kuveyt Emiri'nin yaptıkları sadece Körfez İşbirliği Konseyini değil tüm Arapları temsil etmektedir." dedi.
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