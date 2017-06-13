08:31, 13 Haziran 2017 Salı

Hamaney'den Ruhani hükümetine 'pazarlık' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden uluslararası platformlarda Devrim Muhafızları ve Besiç milis güçlerinin pazarlık konusu yapılmamasını istedi.

Hamaney, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti yetkilileri ve ülke yöneticilerine hitaben konuştu.

İran Lideri Hamaney, şunları kaydetti:

"Amerika'nın, Kudüs Güçleri'mizden ve komutanımızdan (Kasım Süleymani) hoşlanmasını mı bekliyorsunuz? Tabii hoşlanmayacak ve (çeşitli platformlarda) şartlar öne sürecek. 'Devrim Muhafızları şurada olmasın, burada Besiç bulunmasın' diye şartlar koşacak olursa, sebebi 'Hakimiyet gücünüzü sahada bulundurmayın' anlamına geliyor. Biz bunun tersine amel etmeliyiz. Ülkenin hakimiyet gücünü korumalı ve desteklemeliyiz."

Nükleer müzakerelerde İran tarafının tavizler verdiğini, buna rağmen ABD'nin daha fazla taviz talep ettiğini öne süren Hamaney, ABD'ye güvenilmemesi gerektiğini tekrarladı.

İran basınında önceki günlerde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Batı ile müzakerelerde Devrim Muhafızları'nın sınır ötesi müdahalelerini yürüten Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'yi pazarlık konusu yaptığı öne sürülmüş, Zarif bu iddiaları yalanlamıştı.