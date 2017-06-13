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Ege Bölgesi 12 saat içinde 35 kez sallandı
Ege Bölgesi 12 saat içinde 35 kez sallandı

Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Denizi'nde dün saat 15.28'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu.

Ege Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan depremsel hareketlilik sürüyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitlerine göre, Ege Denizi'nde saat 15.28'de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 12 saatte büyüklükleri 3 ve üzeri olmak üzere 35 deprem kaydedildi.

Bu depremlerden 7'si, en büyüğü 4,9 olmak üzere 4 ve daha fazla büyüklüklerde gerçekleşti.



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