ABD Savunma Bakanı Mattis'den Katar krizi açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Burada bir ortak zemin bulmak zorundayız. Ortak zemin oluşturup birlikte hareket etmeliyiz. Bu zor bir şeydir. Kabul ediyorum birlikte üzerinde çalışacağımız bir şey olsa bile kolay değil." dedi.
Mattis, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2018 mali yılı savunma bütçesi hakkında ifade verdi.
Oturumda Washington eyaleti Demokrat Vekili Adam Smith, ABD'nin Katar'a karşı Suudi Arabistan'la beraber hareket etmesini "ilginç" olarak niteledi.
Smith, Katar'ın radikal gruplarla geçmişinin karışık olduğu kadar Suudi Arabistan'ın da karışık bir geçmişi bulunduğunu iddia ederek, bu bağlamda Mattis'in krizi nasıl değerlendirdiğini sordu.
Bakan Mattis, krizi "çok karmaşık" olarak niteledi ve halen bölgede ortak bir zeminin bulunduğunu anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son seyahatinde bölgeyi ortak bir zeminde buluşturmaya çalıştığını öne süren Mattis, şunları söyledi:
"Katar, örneğin Hava Kuvvetlerimiz, Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Özel Kuvvetlerimiz için en büyük üssümüze, ileri karargahlarımıza ev sahipliği yapıyor. Basit bir şekilde şunu ifade edeceğim; Katar ile karşılıklı çalışma kapasitemiz var. Prens Sani (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad al Sani) çok zor bir durumu devraldı ve toplumu doğru yöne çevirmeye çalıştığına inanıyorum. Tabii ki herhangi bir terör grubuna destek hiçbirimizin menfaatine değil."
Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın çözüm bulma çağrısından sonra Trump'ın Katar karşıtı açıklamalarına yönelik soruyu da yanıtladı.
ABD'li bakan, Trump'ın son Ortadoğu ziyaretinde terörist olduğu muğlak olan gruplar dahil terör gruplarına desteğin kesilmesi konusunda bölgeyi tek noktaya getirmeye çalıştığını ve oradaki vurgusunu yinelediğini ifade etti.
Teröre destek konusunda ise Mattis, "Bu sadece siyah ve beyaz değil aynı zamanda daha muğlak alanlara da giriyor." değerlendirmesini yaptı.
Terörle mücadeleye odaklanırken aynı zamanda Katar ile menfaatlerinin bulunduğunu yineleyen Mattis, "Burada bir ortak zemin bulmak zorundayız. Ortak zemin oluşturup birlikte hareket etmeliyiz. Bu zor bir şeydir. Kabul ediyorum birlikte üzerinde çalışacağımız bir şey olsa bile kolay değil." ifadelerini kullandı.
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ABD Savunma Bakanı Mattis, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Burada bir ortak zemin bulmak zorundayız. Ortak zemin oluşturup birlikte hareket etmeliyiz." dedi.
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