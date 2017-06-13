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Hollanda'da mülteciler ile Müslüman gençler aynı sofrayı paylaştı
Hollanda'da mülteciler ile Müslüman gençler aynı sofrayı paylaştı

Rotterdam'da Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı ve Hollanda Mültecileri Destekleme Vakfı tarafından düzenlenen iftar programı mülteciler ile Müslüman gençleri bir araya getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı (NIF Jongeren) ve Hollanda Mültecileri Destekleme Vakfı (VWN) tarafından organize edilen iftarda mülteci kamplarında yaşayanlar ile ülkedeki bir grup Müslüman genç bir araya geldi.

Rotterdam'da bu yıl ikincisi düzenlenen iftar programının açılışında Ali Rıza Yaman tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan NIF Jongeren Başkanı Bahri Bulut, Ramazanın özel bir ay olduğunu ve bu ayda Allah'ın insanlara verdiği nimetlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kendileri iftarlık yemekleri yemek için beklerken dünyanın bazı ülkelerinde akşamları yemek yeme garantisi olmayan insanlar bulunduğunu vurgulayan Bulut, "Kendi dünyamızın dışına çıkarak dışarıda yardıma muhtaç olan insanları bulmamız lazım. Kendini mültecilerin yerine koy ve düşün; kendi ülkenden uzak farklı bir ülkede sana destek çıkan birileri var. Ne güzel olurdu değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bulut, Ramazanın aynı zamanda paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Kendilerinin de mültecilerle iftarı paylaştıklarını dile getiren Bulut, "Geçen sene de yaptığımız bu iftarda mülteci kardeşlerimiz ile aramızda güzel dostluklar oluştu. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde yeni dostluklar oluşur. Onun için bugün buradayız." diye konuştu.

VWN yöneticisi Asma Chouham ise kısa bir konuşma yaparak iftarda emeği geçen herkese teşekkür etti.



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Hollanda'da mülteciler ile Müslüman gençler aynı sofrayı paylaştı
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