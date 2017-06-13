09:39, 13 Haziran 2017 Salı

Eski İçişleri çalışanlarına ByLock operasyonu: 42 gözaltı kararı





FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda görevlerinden daha önce ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen İçişleri Bakanlığı eski çalışanı 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı ile Ankara merkezli 9 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir kısmı açığı alınan bir kısmı ise KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı şüphelilerin tamamının örgütün kriptolu programı ByLock kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürülürken, diğerlerinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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