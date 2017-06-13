Güncelleme: 02:11, 13 Haziran 2017 Salı

ABD, Suriye-Irak arasındaki 'İran koridoru'ndan haberdar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin güneyinde İran destekli Şii milislerin, ABD tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrol ettiği alanlardan geçerek Irak sınırına kadar bir koridor oluşturduğunun farkında olduğunu açıkladı.

Açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, “Rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye ile Irak sınırına ulaştıklarının ve rejim ile Irak arasında bir koridor açtıklarının farkındayız.” dedi.

Suriye rejimi yanlısı kuvvetlerin ABD’nin El Tanf kampında eğittiği ve ekipman desteği verdiği muhaliflerin kontrol ettiği alandan geçerek Irak sınırına ulaştıklarını kaydeden yetkili, “Rejim veya müttefikleri, bizi ve desteklediğimiz DEAŞ karşıtı kuvvetleri tehdit etmediği sürece Suriye’nin herhangi bir yerinde operasyon yapabilir. Biz her zaman orada alan tutma peşinde değiliz. O bölgede toprak parçası tutmak için operasyon yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.

"PENTAGON İÇİN KAYGI TEŞKİL ETMİYOR"

İran’ın “bölgenin her yerinde istikrarsızlığa yol açan bir etkisinin” söz konusu olduğunu dile getiren yetkili, İran destekli rejim yanlısı güçlerin Irak ile Suriye arasında koridor açmasının halihazırda Pentagon için bir kaygı teşkil etmediğini aktardı.

Pentagon yetkilisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı veya Savunma Bakanı Mattis’in bu konuda bir şey söylemesi gerekebilir. Bugünden bir şey söylemek doğru olmayabilir. Bu durumun nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak yeni ayarlamalar yapılabilir. Suriye’deki çatışma ve savaş alanı oldukça karmaşık ve sürekli değişiyor. Orada Pentagon’un işi DEAŞ ile mücadeledir ama bu duruma yönelik ABD’nin hükümet olarak bir tavrı söz konusu olabilir.”

Pentagon yetkilisi ayrıca, ABD’nin El Tanf kampında ne kadar kalacağının belli olmadığını, Kasım Süleymani’nin veya Afgan Şii milislerinin Irak sınırında olup olmadıkları hakkında elinde bilgi bulunmadığını kaydetti.

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin, Suriye-Irak sınırında, Afganistan’dan getirdiği Fatimiyyun Tugayları ile şükür namazı kıldığını bildirmişti.

Suriye’nin güneyinde DEAŞ, binlerce kilometrekareyi bir anda Esed rejimi ve İran destekli gruplara bırakmış, bu gelişmenin ardından rejim ve İran güçlerinin, ABD-İngiltere destekli ÖSO operasyonunu durdurup İran-Irak-Suriye koridoru projesine hız verdiği kaydedilmişti.