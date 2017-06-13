10:23, 13 Haziran 2017 Salı

Diyarbakır'da PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik 4 ilçede yürütülen operasyonda, teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında dün bir köy ve mezradaki 2 evde arama yapıldı.

Ekiplerce 30 yol kontrol noktasında 62 araç ve 316 kişinin sorgulaması yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 7 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

SIĞINAKLARDA ANTİTANK VE ROKETATAR MÜHİMMAT BULUNDU

Teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve çevresinde yapılan aramada, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, el bombası, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 6 antitank roketatar mühimmatı, antipersonel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 107 biksi mühimmatı, 262 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 kalaşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 2 tabanca şarjörü, gündüz görüş dürbünü, silah üstü termal dürbünü, lazer hedef noktalayıcı, çabuk nişan alma aleti, 2 fotoğraf makinesi, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 uzaktan kumanda, alıcı, 5 fünye, 20 metre kablo, pusula, 2 sırt çantası, 12 terörist kıyafeti, 50 kilogram civarında muhtelif yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Savcılığının talimatıyla tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen sıhhi malzeme, örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında 118 kilogram 80 gram kubar esrar ele geçirildi.