10:26, 13 Haziran 2017 Salı

Genelkurmay Çatı Davası'nda 17'inci duruşma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşmasına başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın 17'nci duruşması, eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun'un dün yaptığı savunmasının ardından çapraz sorgusuyla başladı.

Genelkurmay Karargahı'nda, darbeci askerlerle görüşmeler yaptığı, darbecileri engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı, karargahta rahatlıkla dolaştığı ve derdest edildiğini öne sürdüğü saatlerde telefonunu kullandığı belirlenen Kavun, hakim karşısında, FETÖ'cü olmadığını, hain darbe girişimine karşı durduğunu iddia etti. Kavun, "Ben bu darbe girişiminin içinde yokum, eğer haberim olsaydı durdururdum." dedi.

Bugün, Özel Kuvvetler Komutanlığında eski Teğmen Abdulvahap Berke, Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanlığında eski Şube Müdürü Binbaşı Ahmet Albayrak ve Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında eski Kurmay Binbaşı Ahmet Durmaz'ın savunma yapması bekleniyor.

Sanık Berke'nin, iddianamede, darbe girişimi gecesi görevli olmadığı halde Muhafız Alayı'na gittiği, tam teçhizatlı şekilde Genelkurmay Karargahı'na girdiği, silahlı olarak gece boyunca darbeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede Ahmet Albayrak'ın ise gece boyunca darbeci özel kuvvetler personelinin karargahı işgal etmesinden sonra onlarla hareket ederek, karargahın işgali ve darbeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, karargahtayken silahlı fotoğrafları bulunan Ahmet Durmaz'ın, iddianamede karargahı kuşatmaya gelen özel kuvvetler personeli darbecilerin kışlaya güvenli şekilde girmelerini sağladığı bilgisine yer veriliyor.