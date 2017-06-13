FARC üyelerine 'silah bırakma sertifikası'

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) toplanma alanlarında koruma ve lojistik alanlarında görev yapacak 305 üyeye silah bırakma sertifikası verildi.
FARC üyelerinin eğitim alacağı Facatativa kentindeki askeri üste düzenlenen sertifika törenine, Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) Komutanı General Javier Perez Aquino ve örgütün hükümetle yaptığı barış görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Ivan Marquez katıldı.
Kolombiya İçişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada 315 üyenin barış anlaşması sonrasında oluşturulan 26 bölgede görev yapması için yaklaşık 2 ay sürecek bir eğitime alınacağını belirtmişti.
Açıklamada, bu ay başlaması öngörülen eğitim için şimdiye kadar FARC üyeleri arasından 305 adayın belirlendiği ve kalan 10 adayın da gelecek günlerde programa katılacağı ifade edilmişti.
Yerel basındaki haberlere göre, psikolojik ve fiziki yeterlilik taşıyan üyelere, Ulusal Koruma Birliği (UNP) tarafından insan hakları ve yakın koruma eğitimi verilecek.
FARC'ın tamamen silah bırakmasının ardından, silah taşıma hakkına sahip olacak üyelere1 milyon 800 bin Kolombiya pesosu (yaklaşık 620 Amerikan doları) maaş ödenecek.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yıllık çatışma sürecinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflar arasında uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
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