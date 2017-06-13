PYD Halep'in batısında ilerlemeye çalışıyor

PKK/PYD, Suriye'nin Halep ilinin batısında ilerlemek amacıyla askeri muhaliflerin kontrolündeki iki ilçe ve iki köye saldırı düzenledi.
Ahraru’ş Şam'ın sözcüsü Ömer Hattab, yaptığı açıklamada, "PYD teröristleri Daret İzze ilçesine ilerlemek için gece saatlerinde saldırdı. Çatışma iki saatten fazla sürdü." dedi.
Saldırının çok şiddetli olduğunu ifade eden Hattab, "Teröristler ağır silahlarla vurdu. Beldede bulunan yerel muhalif gruplarla karşılık vererek geri püskürttük." diye konuştu.
Öte yandan PKK/PYD'nin, Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesi ile Kefer Kalbin ve Havvar Nahra köylerine eş zamanlı olarak havan toplarıyla saldırdığı öğrenildi.
PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.
Örgüt işgalini, yüzölçümü yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'nin yaklaşık 39 bin 500 kilometrekaresine yaymış durumda. Bu alan, Suriye'nin yüzölçümünün yüzde 23'üne, Türkiye sınırının yaklaşık yüzde 65'ine denk geliyor.
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PKK/PYD, Halep’in batı kırsalında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırdı
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