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Balkanlar
10:54, 13 Haziran 2017 Salı

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Rusya ve Almanya'nın Kosova için Sırbistan oyunu
Rusya ve Almanya'nın Kosova için Sırbistan oyunu

Almanya milletvekili Sevim Dağdelen yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın Kosova’dan vazgeçmeye mecbur bırakıldığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin genişleme politikasını ertelemeye ve Rusya’nın Balkanlar’da etkisini engellemeye çalıştığını oysa Sırbistan’dan Kosova’dan el çekmesini beklediğini söyledi.

Almanya milletvekili Sevim Dağdelen ‘Deutsche Welle’ye verdiği demecinde, Avrupa Birliği’nin bu tür hamlelerinin amacının, Sırbistan’ın Kosova’dan vazgeçmeye mecbur kalmasının olduğunu ve bu nedenle üyelik müzakerelerinin kullanıldığını ifade etti.

Dağdelen, “Burada AB kendi kriterlerini çiğnemektedir. Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan halen bazı üye ülkelerin olduğuna göre AB kurumlarının bu tür performansı, hiçbir şeye dayalı değildir.” dedi.



İlgili Konular Almanya Sırbistan Kosova
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