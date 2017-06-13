10:54, 13 Haziran 2017 Salı

Rusya ve Almanya'nın Kosova için Sırbistan oyunu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin genişleme politikasını ertelemeye ve Rusya’nın Balkanlar’da etkisini engellemeye çalıştığını oysa Sırbistan’dan Kosova’dan el çekmesini beklediğini söyledi.

Almanya milletvekili Sevim Dağdelen ‘Deutsche Welle’ye verdiği demecinde, Avrupa Birliği’nin bu tür hamlelerinin amacının, Sırbistan’ın Kosova’dan vazgeçmeye mecbur kalmasının olduğunu ve bu nedenle üyelik müzakerelerinin kullanıldığını ifade etti.

Dağdelen, “Burada AB kendi kriterlerini çiğnemektedir. Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan halen bazı üye ülkelerin olduğuna göre AB kurumlarının bu tür performansı, hiçbir şeye dayalı değildir.” dedi.