10:57, 13 Haziran 2017 Salı

Fas'ta 'Katar krizinin' çözümü için girişimler başladı





Fas Dışişleri Bakanı Burita, Körfez ülkelerinde yaşanan krizin çözümüne ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi El Nahyan ile dün gece Abu Dabi'de görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, Kral 6. Muhammed'i temsilen Körfez ülkelerinde yaşanan krize ilişkin bölgedeki temaslarına başladığı bildirildi. Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Faslı bakan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan ile dün gece BAE'nin başkenti Abu Dabi'de görüştü. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, Burita'nın Kral 6. Muhammed adına Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretlerini sürdüreceği duyuruldu. Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in tutumunun, kardeş ülkeler arasında yaşanan krizde itidalden yana olduğu belirtilmişti. Açıklamada, diyalog yolunun açılması için Kral'ın çaba sarf etmeye hazır olduğu aktarılmıştı. Öte yandan, Fas Kralı 6. Muhammed, krizde abluka altında kalan Katar'a gıda yardımı yapılması için talimat vermişti. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca, Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

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