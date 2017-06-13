11:17, 13 Haziran 2017 Salı

Süleyman Soylu'ya suikast engellendi | VİDEO





Kadıköy'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP/C'li İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Kadıköy'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP/C üyesi İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen İ.Ö'nün, DHKP/C üyesi olduğu bildirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, İ.Ö'nün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği kaydedildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy Acıbadem Mahallesi Betül Sokağı'nda bir eve düzenlenen operasyonda, polisle çatışmaya giren İ.Ö. etkisiz hale getirilmişti.

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