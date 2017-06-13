Çin, Panama ile diplomatik ilişkilerini başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin, Orta Amerika ülkelerinden Panama ile diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Panama Dışişleri Bakanı İsabel De Saint Malo de Alvarado, başkent Pekin’de bir araya geldi.
Vang ve Alvarado'nun katıldığı toplantıda diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde ortak bildiri imzalandı.
Bakan Vang, Panama’nın imzalanan bildiriyle dünyada sadece bir tane Çin olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin’in tek yasal hükümeti olduğunu ve Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini söyledi.
Tayvan adası ile diplomatik ilişkilerini 1954’te kuran Panama’nın anlaşma çerçevesinde ada ile ilişkilerine son vereceğini belirten Vang, bu ortak bildirinin iki ülke ilişkilerinin kurulmasında temel olduğunu dile getirdi.
Vang, Çin ve Panama’nın karşılıklı egemenliğe, çıkarlara saygı ve içişlere müdahale olmaksızın dostane ilişkiler geliştirmek konusunda anlaştığını kaydetti.
Dünyada 90'lı yıllarda 30 civarında ülkenin tanıdığı Tayvan ile Panama’ın diplomatik ilişkilerini kesmesinden sonra bu sayı 20’ye indi.
Sao Tome ve Principe de aralık ayında Çin ile diplomatik ilişkilerini yaklaşık 20 yıl aradan sonra başlatmış ve Tayvan’ı tanımayı bıraktığını açıklamıştı.
Tayvanlı yetkililer, SaoTome ve Principe'nin ada ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden derin üzüntü duyulduğunu bildirmiş, ülkede bulunan diplomatların geri çekileceğini kaydetmişti.
Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın diğer ülkelerle ilişkisinin Pekin yönetimi üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.
Yıllarca batılılar tarafından sömürülen Libya, hem yeraltı kaynakları hem de kültürüyle büyük zenginlikleri barındırsa da 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle bu kaynaklar yeterince değerlendirilemiyor
Yemen'de uzun süredir hüküm süren siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunurken, kolera salgını da can almaya devam ediyor
Dünya Bankası yolsuzlukla mücadeleye teşvik kapsamında Afganistan'a 189 milyon dolar verdi
Ülkesinin iade talebinde bulunduğu eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, ABD'de gözaltına alındı
Çin hükümeti Tayvan ile ilişkilerini kesecek olan Panama ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı
Fas Dışişleri Bakanı Burita, Körfez ülkelerinde yaşanan krizin çözümüne ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi El Nahyan ile dün gece Abu Dabi'de görüştü
Almanya milletvekili Sevim Dağdelen yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın Kosova’dan vazgeçmeye mecbur bırakıldığını söyledi
PKK/PYD, Halep’in batı kırsalında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırdı
FARC'ın silah bırakma ve topluma geri dönme sürecinde koruma ve lojistik alanlarında görev alacak 305 üye, silah bırakma sertifikası aldı
ABD Savunma Bakanı Mattis, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Burada bir ortak zemin bulmak zorundayız. Ortak zemin oluşturup birlikte hareket etmeliyiz." dedi.
İran Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetinden Devrim Muhafızları ve Besiç milis güçlerinin uluslararası platformlarda pazarlık konusu yapılmamasını istedi
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu'l Gayt, "Kuveyt Emiri'nin yaptıkları sadece Körfez İşbirliği Konseyini değil tüm Arapları temsil etmektedir." dedi.
Endonezya'nın Açe eyaletindeki Rahmetullah Camisi'nin tsunamiden kalan izleri gelecek nesillere ders olsun diye onarılmıyor
Yemen'deki kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 923'e yükseldi
Üst düzey Pentagon yetkilisi, rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye ile Irak sınırına ulaştıklarının ve rejim ile Irak arasında bir koridor açtıklarının farkında olduklarını belirtti
Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Şevbeki, İsrail'in Afrika'ya olan nüfuzunun Arap ulusal güvenliğini etkilediği uyarısında bulundu