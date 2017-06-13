İtikaf için 4 bin 655 cami kapılarını açıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 4 bin 655 cami hazırlandı.
Ramazan ayını daha anlamlı bir şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, 15 Haziran Perşembe günü itikafa girecek.
Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, Ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.
Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene Ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek, yurt genelinde 4 bin 655 cami itikafa girmek isteyenler için hazırlandı.
Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 107 camide, İstanbul'da da 285 camide itikafa girilebilecek.
Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
"ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak, camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.
Musul'un doğusundaki çadır kamplarında dün verilen iftar yemeğinden zehirlenen sığınmacı sayısı 825'e yükseldi
Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadeti için Türkiye genelinde 4 bin 655 cami hazır
Rotterdam'da Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı ve Hollanda Mültecileri Destekleme Vakfı tarafından düzenlenen iftar programı mülteciler ile Müslüman gençleri bir araya getirdi
Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 30 bin Suriyeli çıkış yaptı
Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor
Kuveytliler, Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Katar'a destek verdi
TİKA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde iftar verdi
Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı
Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da halk gündelik hayatına normal bir şekilde devam ediyor
Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu
Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı
Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere birçok camide mukabele geleneği sürdürülüyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiyi iftarda buluşturdu
Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor
Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Bosna Hersek'in son hayalisinin orijinal tasvirlerinin gün yüzüne çıkarılması ve bir grup sanatseverin çabasıyla yeniden hayata döndürülüyor