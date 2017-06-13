11:39, 13 Haziran 2017 Salı

Erdoğan Katar için Trump'la görüşecek





Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar hakkında Trump'la görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar hakkında önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceğini açıkladı.

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