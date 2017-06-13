MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, Katar'da kurulacak Türk üssüne yönelik tartışmalara ilişkin, "Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Bu hayasız suçlama muhataplarına dönmüştür. Türkiye doğru bir hamle ile Körfez'de yükselen tansiyonu düşürmeye çalışmaktadır. Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
''Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Bu tablo ülkemize doğrudan tesir etmektedir. Jeopolitik gerçekler ihmal ve inkar edilemeyecek ilişki ağları buna müsait ortam hazırlamaktadır.
Ağır sorunlar var diyerek coğrafyamıza küsemeyiz. Biz bu topraklarda gözümüzü açtık bedeli ne kadar yüksek olsa da bu kutlu vatan topraklarını can pahasına müdafaa edeceğiz. Gidecek yerimiz yoktur sığınacak yeni bir yurt aklımızdan bile geçmemiştir. Başarmak dışında seçeneğimiz yoktur.
Kerkük deriz kulakları olmasına rağmen duymazlar Kaşgar deriz anlamaza yatıp sessizliğin dibine kadar batarlar. Bosna'dan bahsederiz sanki ilk kez işitmiş gibi meraklı gözlerini fal taşı gibi açarlar ne var ki oralı bile olmazlar. Şimdi de Katar gündemdedir. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Bu hayasız suçlama muhataplarına dönmüştür. Türkiye doğru bir hamle ile Körfez'de yükselen tansiyonu düşürmeye çalışmaktadır. Katar'la tarihsel bağlarımız vardır. İki ülke arasında siyasi ticari ekonomik ilişkiler bilinmektedir. Normal olmayan Katar konusunun kimi zaman abartılmasıdır. Katar'la imzalanan anlaşmanın rutin onayı bazı çevreleri rahatsız etmiştir.
Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir. CHP'deki var olan komplesk aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir? Ne yapsaydık? Ülke olarak bölgesel gelişmelerin akıntısına hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik?
İnsanlık zalimlerin haksızlık yapanların kibirlilerin ders alınması gereken sonlarını görmüştür. Ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir
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Bahçeli, 'Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir'' dedi
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