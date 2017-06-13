Dünya Bankası'ndan Afganistan'a 189 milyon dolar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan, reformların uygulanması ve yolsuzlukla mücadelede ilerleme kaydetmesi için Dünya Bankası'ndan 180 milyon dolarlık yeni bir teşvik aldı.
Maliye Bakanlığı sözcüsü Ajmal Abdul Rahimzai Kabil'deki gazetecilere verdiği demeçte, Maliye Bakanlığının, yolsuzlukla mücadelede kullanmak üzere Dünya Bankası'ndan 189 milyon dolar almış olduğunu söyledi.
Rahimzai ayrıca, Dünya Bankası tarafından teşvik için tahsis edilen 900 milyon doların şu ana kadar 550 milyon dolarının alındığını açıkladı.
Afganistan'ın yolsuzlukla mücadeledeki diğer önemli unsur, mevcut ceza kanununda belirtilen geniş yelpazedeki yolsuzluk suçlarının yanı sıra kara para aklama suçları, imha veya yargılanma konularında yargı yetkisine sahip olmakla görevli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca kurulan yeni ulusal bir birincil ve temyiz mahkemesi. Kültürel ve tarihi eserlerin satışı, iç ve dış güvenliğe karşı suçlar, yasadışı maden çıkarma ve arazi gaspları.
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Dünya Bankası yolsuzlukla mücadeleye teşvik kapsamında Afganistan'a 189 milyon dolar verdi
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